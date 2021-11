Um homem, de 28 anos, foi vítima de homicídio na noite dessa terça-feira (dia 16), em Volta Redonda. Trata-se de Rafael de Oliveira Dias, morto com um tiro na Servidão 2 da Rua Monteiro, em Três Poços. Policiais militares que estiveram no local não conseguiram encontrar testemunhas do crime, mas o caso já está sendo apurado pela 93ª DP (Volta Redonda). O corpo do rapaz foi removido de madrugada para o Instituto Médico Legal, que fica no mesmo bairro.