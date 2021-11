Policiais militares receberam, na madrugada desta segunda-feira (dia 17), uma denúncia sobre violência doméstica, em Barra Mansa. O fato teria ocorrido na Rua Antônio da Silva Reis, no bairro Nova Esperança. A vítima, uma mulher de 32 anos, acusou um rapaz, de 28, de tê-la agredido com um copo. O homem nega as agressões. Na delegacia, ao tomar conhecimento de que deveria seguir para o Instituto Médico Legal para realizar exames de corpo de delito, a vítima, que estava acompanhada por uma testemunha e pelo pai do rapaz, se negou a ir e assinar qualquer tipo de documento. O suspeito permaneceu preso conforme o Artigo 129 do Código Penal, parágrafo 13.