Foi preso na tarde desta quarta-feira (dia 17) em Volta Redonda, Cleyton Gabriel da Silva Melo, de 19 anos, o segundo suspeito de envolvimento no assassinato do dentista Marco Aurélio Zanotto, de 28 anos, no bairro Conforto. O crime aconteceu no último dia 10. Na mesma data, Fabrício Eduardo de Oliveira Ângelo foi preso e declarou que a motivação do crime se deu em razão de um desentendimento entre seu comparsa, Cleyton Gabriel, e a vítima, durante a relação sexual ocorrida entre os dois.

Cleyton se apresentou na 93ª DP (Volta Redonda) no dia seguinte ao crime, mas como não havia mandado de prisão em relação a ele, o rapaz foi ouvido e liberado. A prisão desta quarta-feira foi decretada pela 1ª Vara Criminal e ocorreu na rua Crispim de Assis Pereira, no bairro São Geraldo.

Relembre o caso

Marco Aurélio foi morto a golpes de tesoura e seu corpo foi encontrado em seu apartamento, na Rua 228 do mesmo bairro. O carro dele foi abandonado pelos bandidos na Rua 209. Segundo os agentes da PM, o apartamento foi encontrado com bastante sangue por todos os cômodos e os móveis revirados. A policia conseguiu identificar os suspeitos após câmeras de seguranças de um estabelecimento flagrarem a dupla abandonando o carro da vítima perto de uma via movimentada de Volta Redonda. A 93ªDP (Volta Redonda) investiga o caso.