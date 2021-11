A Secretaria de Estado de Polícia Civil (Sepol) participa, nesta quarta-feira (dia 17), do Dia D da Operação Voleur que visa à repressão a crimes contra o patrimônio. Cerca de 400 agentes das delegacias especializadas e das distritais distribuídas pelo território fluminense participam da ação que acontece, simultaneamente, nos 26 estados do país e no Distrito Federal.



A operação foi iniciada no dia 08 de novembro e é coordenada pelo Conselho Nacional dos Chefes de Polícia (CONCPC). No Rio de Janeiro, o objetivo é cumprir 533 mandados de prisão e 44 de busca e apreensão. Deste total, nos primeiros dias da ação, 48 pessoas foram detidas, oito adolescentes foram apreendidos, assim como veículos, armas e munições, além de 11 aparelhos de telefone celular recuperados.



O nome da operação é uma referência a quem pratica crimes contra o patrimônio, roubando ou furtando para si o que não lhe pertence.

Divulgação / PCERJ