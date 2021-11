Após uma denúncia, agentes da Polícia Militar de Volta Redonda apreenderam na noite de quinta-feira (dia 18) uma grande quantidade de drogas no bairro Coqueiros. A informação levou os policiais até a Alameda 7, local onde, segundo a informação recebida por eles, traficantes haviam escondido uma mala cheia de entorpecentes, no meio de um matagal. Depois de alguns minutos de buscas, eles acharam a mala recheada com 210 pinos de cocaína, uma sacola plástica contendo cerca de meio quilo do mesmo entorpecente, um tablete de haxixe pesando cerca de um quilo e outras 210 pedras da mesma droga.

Também foram apreendidos um rádio de comunicação, balança digital e material para embalar drogas para a venda. Nenhum suspeito foi localizado.