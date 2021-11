Um roubo à uma residência foi registrado na manhã deste sábado (dia 20), em Volta Redonda. O fato ocorreu no bairro Laranjal.

Durante patrulhamento pela estrada da Votorantim policiais militares suspeitaram de um veículo que estava sentido ao bairro Nova Primavera. A equipe fez o retorno para efetuar a abordagem, quando o Gol prata saiu em alta velocidade.

Os suspeitos abandonaram o carro próximo à entrada da Votorantim e fugiram pela mata. Os agentes não conseguiram alcançá-los.

No interior do veículo, a polícia encontrou uma TV LG de 32 polegadas, quatro notebooks, uma impressora, um forno elétrico, um microondas, um cortador de grama, um botijão de gás, um pneu, além de utensílios de cozinha e limpeza, uma mala com roupas e um aparelho celular.

Em contato com o Centro Integrado de Segurança Pública (Ciosp), os agentes descobriram que o material descrito no carro era produto de roubo, ocorrido no Laranjal. O caso foi registrado na 93ª DP.