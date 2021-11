Um incêndio atingiu um estabelecimento comercial no centro de Barra Mansa na noite dessa sexta-feira (dia 19). Segundo o Corpo de Bombeiros, trata-se da Santa Clara, uma loja especializada em embalagens que funciona na Avenida Domingos Mariano.

O incêndio teve início durante a noite e uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada, conseguindo controlar as chamas. Ainda não se sabe o que teria ocasionado o incêndio e, como começou fora do horário comercial, não havia ninguém no imóvel.

Foto: Divulgação PM