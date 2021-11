“A leitura engrandece a alma”. Seguindo a retórica do filósofo iluminista francês Voltaire, o sargento Schubert Saraiva Rodrigues, lotado no 28º Batalhão de Polícia Militar, sabe o quanto o hábito de ler expande os conhecimentos sobre as mais diversas formas de viver, pensar e agir. E, por isso, há alguns anos, alimenta o sonho de criar, no município de Pinheiral, onde exerce o seu ofício, uma Biblioteca Solidária, para facilitar o acesso das pessoas à leitura. Sonho este que pretende, muito em breve, realizar.

A proposta surgiu a partir da postagem de um amigo, sobre uma banca de alimentos que dizia “quem tem coloca, quem precisa tira”. “Achei a ideia o máximo e quis fazer sobre livros. Publiquei e comecei a receber doações”, disse Schubert.

“Infelizmente nem todos têm o hábito de ler. Sabemos que livros custam caro e que nem sempre temos bibliotecas públicas. A Biblioteca Solidária é um projeto antigo, que tinha deixado na gaveta, mas agora decidi reacender esse sonho. Pensei em criar algo que possibilitaria que nossas crianças, jovens e adultos, possam ter maior acesso aos livros, além de motivar a leitura”, explica.

De acordo com o policial, o público-alvo do projeto será, principalmente, jovens e crianças, mas sem limite de idade. “Tem muito adulto que gostaria de ler mais, mas não tem acesso”, acrescentou.

Inicialmente, o projeto estimula montar uma estrutura em geladeiras inutilizadas e deixá-la em local de fácil acesso e protegido do tempo, para que os livros fiquem expostos e acessíveis. “Então a pessoa poderá levar o livro, efetuar a leitura e posteriormente devolver para que outra pessoa possa usufruir do material disponível. É um projeto que conta com a solidariedade e responsabilidade de todos, acredito que fará diferença na vida de muitas pessoas”, detalha Schubert, informando que, para conseguir idealizar esse projeto, vem buscando apoio e contando com a participação de outros voluntários.

Morador de Volta Redonda, casado e pai do adolescente Yago, Schubert conta que é olhando para o filho que acaba se policiando em relação a outros jovens que precisam de um pouco mais de motivação. “Quero mostrar que é possível a gente correr atrás dos nossos sonhos. Essa é uma das coisas que me motiva o tempo todo”, pontua.

O sargento do 28º BPM também realiza palestras em escolas e centros comunitários, onde nota o quanto esses jovens precisam de orientação e motivação. Além do filho Yago e de todo o apoio que recebe da esposa Thaís, Schubert tem também como referência seu falecido pai, Elio, que era carreteiro aposentado, e sua mãe, a professora Fátima.

“Foi com ela que aprendi o caminho da educação, do conhecimento e do quanto a leitura nos ajuda em todos os sentidos. Ela me ensinou que, muitas vezes, a gente não precisa sair do lugar para chegar a outro. A leitura nos proporciona isso”, diz.

Doações

O projeto da Biblioteca Solidária em Pinheiral já conta com algumas doações de livros e geladeiras, mas o grupo agora está tentando conseguir um veículo adequado para o transporte delas. Conforme explicou Schubert, uma das geladeiras doadas está no bairro Jardim Normândia, em Volta Redonda, e outras duas no Ipê, em Pinheiral. “Tão logo consigamos buscá-las iniciaremos o trabalho de personalização”, explica.

A propósito, o militar avisa que também será preciso pessoas que tenham interesse em ajudar no processo de personalização das geladeiras. Portanto, artistas, artesãos, grafiteiros, entre outros que tenham talento com a pintura, são bem-vindos ao projeto. “Nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos”, completa.

Quem quiser colaborar com o projeto da Biblioteca Solidária pode entrar em contato com Schubert pelo Facebook (schubert.saraivarodrigues.1). Também há pontos de coleta de livros, tinta e material para pintura das geladeiras em Pinheiral, nas lojas Isadora Calçados e Flor de Lis.