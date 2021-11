Um homem foi preso na sexta-feira (dia 19) no bairro Padre Josimo, em Volta Redonda. A prisão aconteceu durante patrulhamento da Polícia Militar pela região. Na ocasião, a guarnição do 28º Batalhão se deparou com vários indivíduos, que fugiram ao notar a presença dos agentes. Um deles foi capturado. O suspeito, identificado pelo apelido de “Frango”, seria gerente do tráfico no local. Ele portava uma pistola 9mm, um carregador e 11 cartuchos. O homem foi conduzido, junto com o material, para a 93ª DP, onde foi constatado que já havia um mandado de prisão contra ele.

Foto: Divulgação PM