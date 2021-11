Embora com a torcida de professores, familiares, amigos e guardas municipais, mais dez estudantes deixaram de fazer prova do ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) em Volta Redonda. O fato foi registrado em uma das unidades de ensino superior em Volta Redonda, região de Três Poços.

“Todos envolvidos se solidarizaram como puderam. Uma menina passou mal chegando, mas conseguiu auxílio, sendo carregada até o portão. Essa solidariedade se todos que estavam ali, mães, professores, guardas municipais, amigos e trabalhadores do local, de certa forma, me fez acreditar que nem tudo está perdido, a humanidade tem jeito ainda”, postou uma professora em uma rede social.



Matheus, Carol, Thiago, João, Julia… Alguns correndo a pé, outros saindo do carro às pressas, ainda assim não conseguiram, os portões foram fechados às 13h01min. “Até à 13h15min, estavam chegando pessoas”, comentou um dos pais.

O congestionamento, o atraso dos ônibus e um acidente na única pista de chegada ocasionaram o atraso. “Poxa, desci do carro lá embaixo, corri, mas não deu. O trânsito parou”, disse João, ofegante.

Há informações de que mais de duas pessoas foram designadas para fazer o ENEM no local. Duas sugestões: que no dia 27/11 cada candidato reorganize o seu tempo para estar no local com antecedência e também que a governança local avalie novas estratégias para melhor adequar o trânsito e transporte, evitando assim tantos dissabores.

