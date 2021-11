O taxista Valter Pires dos Santos, de 49 anos, foi ferido com uma facada no braço, na noite de domingo (dia 21), nas proximidades do Colégio Verbo Divino, no bairro Verbo Divino, em Barra Mansa. Ele sofreu uma tentativa de assalto praticada por três homens que pediram uma corrida a partir da Rodoviária Francisco Torres, em Volta Redonda. A vítima contou que, quando o assalto foi anunciado, um dos criminosos tentou enforcá-lo. Valter reagiu e acabou sendo ferido com um golpe de faca no braço. Os bandidos fugiram. A Polícia Militar foi avisada quando o taxista chegou à Santa Casa de Barra Mansa.