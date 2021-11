Em nota divulgada à imprensa na noite desta quarta-feira (dia 24), o comando do 28° Batalhão da Polícia Militar esclareceu que não existe nenhuma determinação por parte do Governo do Estado do Rio de Janeiro e da Secretaria de Estado de Policia Militar de que a PM esteja direcionada a concentrar o seu policiamento somente em centros comerciais.

A informação teria surgido após as mortes ocorridas em manguezal em São Gonçalo. De acordo com o possível boato, o secretário de Polícia teria determinado a proibição de patrulhamento e abordagem dentro de comunidades. No caso de Barra Mansa, por exemplo, viaturas só estariam permitidas no Centro e no Ano Bom, por tempo indeterminado.

Segundo a nota divulgada pelo 28º BPM, o planejamento de patrulhamento continua seguindo normalmente. “A população de bem pode ficar tranquila quanto a atuação da PM no combate a criminalidade e aos marginais da lei, garantindo a sensação de segurança e a incolumidade pública”.

O documento também afirma que, na contramão das informações de que a Polícia Militar deveria recuar e se abster de atuar em área onde possivelmente exista a presença de marginais da lei, nos dias 22 e 23 de novembro, quando surgiu o assunto, o 28º BPM manteve seu fluxo de ocorrências no combate ao crime realizando entre as cidades de Volta Redonda, Barra Mansa, Pinheiral e Rio Claro, totalizando nove ocorrências com sete pessoas presas, das quais uma delas é apontada como “dono do tráfico” do bairro Boa Sorte em Barra Mansa. Além disso, houve a apreensão de 40 dolas de maconha, 196 de cocaína, 200 de crack, um rádio transmissor, R$1.316 em espécie, uma balança de precisão, 6.520 kg de cobre, sendo ainda recuperados dois veículos.

Ainda na tarde desta quarta-feira (dia 24) policiais do Gat 1 e Serviço Reservado realizaram grandes ocorrências contra o tráfico de drogas.

O Comando do 28° BPM é enfático ao declarar: “Não vamos recuar frente ao combate ao crime. A polícia militar estará sempre presente onde for necessária, em qualquer lugar”, finaliza a nota.