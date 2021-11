Na tarde deste domingo (dia 28), a Polícia Federal, em operação conjunta com a Polícia Rodoviaria Federal, prendeu, no Mato Grosso do Sul, um cidadão colombiano de 47 anos, que encontrava-se na lista da Difusão Vermelha da Interpol a pedido da Espanha.

O preso, segundo autoridades espanholas, é suspeito de crime de tráfico internacional de drogas, e estava foragido há mais de 10 anos.

O Pedido de Prisão Preventiva para fins de Extradição foi formulado pelo Escritório Central Nacional da Interpol em Brasília com base nas informações da Difusão Vermelha incluídas pelas autoridades do Espanha.

A localização e prisão do estrangeiro foi realizada graças à atuação conjunta dos policiais federais do Núcleo de Capturas da Interpol/DF e Policiais Rodoviários Federais (MS). A ação foi coordenada pelo CCPI/PF/RJ (Centro de Cooperação Policial Internacional), e contou com apoio dos policiais colombianos e bolivianos em exercício no Centro, além da Delegacia de Polícia Federal de Corumbá, do Núcleo de Cooperação Policial Internacional em São Paulo, do serviço reservado da PMESP e do Escritório Central da Interpol no Brasil e Espanha.

O Mandado de Prisão Preventiva para fins de Extradição, expedido pelo Supremo Tribunal Federal, foi devidamente cumprido e, após as formalidades de praxe, o extraditando será encaminhado ao sistema prisional em Campo Grande/MS até a extradição definitiva para a Espanha.