Foi presa no início da noite desta terça-feira (dia 30), em Volta Redonda, Alessandra Maria da Silva, de 33 anos, coautora de crimes de homicídio qualificado tentado, roubo e extorsão. O mandado de prisão temporária expedido pela Justiça foi cumprido bairro Santo Agostinho, por policiais civis da 93ª DP.

Em poder da criminosa foram encontradas 310 pedras de crack. De acordo com o delegado Edézio Ramos, Alessandra e outros três indivíduos são suspeitos de tentar matar Ana Angélica Caetano Caribé, no último dia 4 de novembro. O quarteto teria obrigado a vítima a entrar em um veículo e seguido para o Morro da Conquista.

No local, mediante a grave ameaça, conforme apurou a polícia, o bando exigiu que Ana Angélica transferisse dinheiro para conta deles, subtraíram o telefone celular e dinheiro dela. Também efetuaram diversos tiros contra a mulher, dizendo que iriam matá-la por vingança do crime praticado por ela dias antes.

Ana é acusada de matar Tatiana Gonçalves de Noronha no começo do mês em frente ao Edifício Redondo, no bairro Aterrado. Ela segue internada no Hospital São João Batista e seu estado de saúde é considerado estável.