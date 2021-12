Um acidente foi registrado no fim da tarde desta terça-feira (dia 30) na Vila Santa Cecília, em Volta Redonda. Um carro entrou na contramão após sair do estacionamento do Sider Shopping, na Avenida dos Trabalhadores, e atingiu uma moto. O motociclista, um rapaz de 26 anos, ficou ferido e foi levado para o Hospital São João Batista, onde deve passar por cirurgia. O motorista do carro fugiu.

Imagem: Reprodução