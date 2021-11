Com o objetivo de proporcionar mais conforto e facilidade à população da Costa Verde, a Delegacia de Polícia Federal em Angra dos Reis informa que, a partir de janeiro de 2022, prestará o serviço de emissão de passaportes. A previsão é que no dia 10 de janeiro os requerentes do documento de viagem já sejam atendidos no novo posto. Inicialmente serão confeccionados mais de 200 passaportes por mês.

O Posto de Emissão de Passaportes ficará no Núcleo de Polícia Administrativa da Polícia Federal situado na Praça Do Porto, ao lado do Porto de Angra dos Reis. O horário de funcionamento do Posto será de 08h30h às 17h.

A iniciativa atende à população da Costa Verde, sobretudo os moradores de Angra, Rio Claro, Parati e Mangaratiba, que atualmente tem que se deslocar para os municípios de Volta Redonda, Rio de Janeiro e São Sebastião (SP) para emissão do documento de viagem.

Para iniciar o processo de emissão do passaporte o requerente deve acessar o site: https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-passaporte-comum-para-brasileiro e seguir as instruções.

Foto: Divulgação PF