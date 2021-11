A Polícia Federal deflagrou na manhã desta terça-feira (dia 30) a operação Open Border, que tem por objetivo desarticular uma organização criminosa que seria especializada na promoção de migração ilegal em território brasileiro. Na ação, foram cumpridos nove mandados de busca e apreensão, expedidos pela 4ª Vara Federal criminal da Secão Judiciária de Roraima, sendo dois na cidade de Bonfim, fronteira com a Guiana, e sete em Boa Vista.

A investigação teve início após a prisão, em flagrante, de dois suspeitos quando adentravam ilegalmente o território nacional com 21 estrangeiros em uma van, com o fim de obter vantagem econômica. O grupo criminoso atuaria na fronteira do Brasil com Guiana e teria realizado a travessia de centenas de migrantes com a cobrança de elevados valores em dólar.

De acordo com a investigação, as ações ocorreriam na madrugada e contariam com a participação de barqueiros que fariam a travessia do rio que divide os países. Após cruzarem a fronteira, os migrantes permaneceriam na mata até serem abordados pelos agentes responsáveis diretamente pela travessia.

A PF também informou que o grupo contaria com uma estrutura que envolveria motoristas, caseiros, olheiros e barqueiros, que garantiriam a chegada das vítimas até Manaus. Hotéis e pousadas também seriam utilizadas pelo esquema e hospedariam os migrantes sem a apresentação de qualquer documentação, tanto no Brasil como na Guiana.

A investigação, que segue em andamento, aponta também que o grupo criminoso ainda possuiria relacionamentos em outros países, como na República Dominicana.

Foto: Divulgação PF