Policiais militares prenderam, na quinta-feira (dia 02), um homem, de 37 anos, suspeito de tráfico de drogas. O rapaz está com outros suspeitos, que conseguiram fugir com a chegada da polícia. Com o preso, foram encontrados 46 pedras de crack e R$ 50. Próximo ao suspeito, os agentes também localizaram 26 frascos de loló. A ação aconteceu na Avenida Paulo Erlei Alves Abrantes, no bairro Três Poços, nos prédios do “Minha Casa, Minha Vida”.