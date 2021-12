Em eleição realizada na última segunda-feira (dia 29), a empresária e CEO no Grupo KVG Elissandra Cândido assumiu, oficialmente, a Presidência do Sindicato das Indústrias da Construção e do Mobiliário do Sul Fluminense – Sinduscon-SF. Elissandra conduzirá a entidade pelos próximos três anos, em mandato que vai até dezembro 2024. Também fazem parte da nova diretoria Mauro Campos, como vice-presidente; Carlos Magno Delgado, como diretor-tesoureiro; e Paulo Anderson Garani, na função de diretor-secretário.

“Estou muito feliz e honrada por ser a primeira mulher a liderar o Sinduscon-SF. Agradeço a confiança e reforço o meu compromisso em aumentar o associativismo através de uma gestão compartilhada e inovadora visando fortalecer as parcerias com a cadeia produtiva, instituições, poder público e sociedade civil”, destacou Elissandra, acreditando estar preparada para liderar a instituição com clareza, ética e unidade.

A nova presidente ainda garante que, a partir de agora, haverá uma nova formação sindical, tendo como um dos principais objetivos conduzir o sindicato cuidando do presente e de olho permanente no futuro. “Sabemos que muitos são e serão os desafios que temos a vencer. É preciso para lutarmos e garantir os direitos dos nossos associados”, concluiu.

O Sinduscon-SF foi constituído, sem fins lucrativos e apartidário, para realizar estudo técnicos, promover apoio, aperfeiçoamento, desenvolvimento e a representação da categoria econômica das indústrias da construção civil e do mobiliário, em todas suas especialidades. O Sindicato também representa o interesse coletivo junto aos poderes públicos e demais associações, no sentido da solidariedade social e de sua subordinação aos interesses nacionais. No seu quadro de associados, o Sinduscon-SF possui empresas construtoras, incorporadoras e de loteamento de todo o Sul do estado do Rio de Janeiro.