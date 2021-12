A Polícia Civil interditou, neste domingo (dia 5), um sítio em Itaguaí que estava sendo utilizado por uma quadrilha internacional de drogas para transportar armas e drogas. No local, foram encontradas diversas malas, com pelo menos 50kg de cocaína em cada uma delas. Segundo as investigações, o material seria levado para países da Europa através de um navio.

Agora, os agentes apuram se o grupo também distribuía drogas dentro do território estadual com destino às facções locais do tráfico. Porém, a principal suspeita é de que se trate de uma quadrilha especializada em remessa de cocaína da América do Sul para a Europa, passando pelo Brasil. A ação deste domingo foi deflagrada por agentes da Delegacia de Repressão aos Entorpecentes (DRE), da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC) e da Delegacia de São Cristóvão (17º DP).

Foto: Divulgação Polícia Civil