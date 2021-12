A Polícia Civil interceptou na tarde desta segunda-feira (dia 6), na Rodovia dos Metalúrgicos, um veículo Logan de cor preta que transportava grande quantidade de cocaína e óleo de maconha.

O condutor, de 32 anos e morador do Jardim Mariana, foi detido. De acordo com as investigações, o veículo abasteceu com a droga na comunidade da Maré, no Rio, e tinha como destino algumas comunidades de Volta Redonda.

Foram apreendidos quase oito mil pinos de cocaína e 90 seringas contendo óleo de maconha. A abordagem ocorreu na entrada da cidade.

À polícia, o homem admitiu ser o responsável pelo abastecimento de drogas para traficantes. Entre as drogas apreendidas, chamou a atenção dos agentes as seringas contendo maconha em líquido com alto teor de pureza e grande potencial alucinógeno.

A ação desenvolvida é fruto do trabalho de inteligência que vem sendo realizado pela 93ª DP em investigação para a identificação de traficantes e da forma como a droga é trazida para os bairros de Volta Redonda e o intercâmbio existente entre integrantes de facções da capital.