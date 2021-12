O Rio teve mais de 21 mil pessoas diagnosticadas com Influenza nas três últimas semanas. Os principais casos são de infecção por H3N. Segundo o secretário de saúde, Daniel Soranz, o aumento das notificações de gripe era esperado com a diminuição da circulação do coronavírus.

“Todas as síndromes gripais são mais características do inverno. Alguns achavam que, quando caísse a circulação do vírus da Covid, poderia aumentar a circulação de outro vírus que ocuparia este espaço. E foi o que aconteceu”, afirmou Soranz.

Outro fator que contribui para o aumento da gripe é a baixa cobertura vacinal contra a doença. Nesta segunda (dia 6), a imunização contra a Influenza segue suspensa por falta de doses. Mesmo assim, as doses aplicadas nos últimos dias já podem gerar bons resultados no controle o surto.

“Com o aumento da cobertura vacinal que a gente proporcionou nas últimas semanas e com mais vacinas do Ministério da Saúde que estão chegando a partir de terça-feira, esperamos conter este surto com vacinação e tratamento”, disse o secretário.

