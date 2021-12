O ex-vereador Washington Granato foi nomeado superintendente regional do Instituto Estadual do Ambiente (Inea). Com abrangência nos municípios de Barra Mansa, Engenheiro Paulo de Frontin, Paraíba do Sul, Itatiaia, Porto Real, Quatis, Resende, Rio das Flores, Valença, Volta Redonda, Pinheiral, Paty do Alferes, Rio Claro, Piraí, Barra do Piraí, Vassouras, Miguel Pereira e Mendes, a Superintendência Regional Médio Paraíba do Sul (Supmep) tem sede em Volta Redonda.

As superintendências regionais procedem às análises e pareceres de licenciamento ambiental; fazem o acompanhamento do cumprimento das obrigações pactuadas em termos de ajustamento de conduta e conversão de multas; exercem o poder de polícia, a fiscalização, adotam medidas cautelares e aplicam as devidas sanções; e decidem sobre os licenciamentos de atividades de baixo impacto ambiental.