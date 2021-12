A Prefeitura de Pinheiral enviou à Câmara um Projeto de Lei para autorizar o governo municipal a conceder cestas de natal a todos os servidores públicos do município. A Casa Legislativa tem o prazo limite de 30 dias para votação e, se aprovado, possibilitará a concessão das cestas a todos os servidores públicos.

“Essa é uma excelente notícia, pois sabemos que esse é um momento de dificuldades em que ainda vivemos uma pandemia, por isso, junto a todo o grupo de secretariado de Pinheiral e com todo o esforço financeiro, estudamos uma maneira de proporcionar um final de ano de mais esperança e conforto para as famílias de nosso município. Fico muito feliz e tenho certeza que vamos poder contar com a Câmara Municipal de Vereadores para nos apoiar com a aprovação desse Projeto de Lei que vai beneficiar muitas pessoas”, disse o gestor municipal, Ednardo Barbosa.

Com a aprovação do Projeto de Lei, as cestas de natal dos funcionários serão entregues nos dias 20, 21 e 22 de dezembro, em local e horário a serem estipulados pela Secretaria Municipal de Administração, que será responsável pela distribuição das cestas.

Foto: Divulgação