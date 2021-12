Segundo maior avião de carga civil do mundo, o Antonov AN-124-100 aterrissou, na quinta-feira (dia 9), no Aeroporto Internacional de Cabo Frio, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro, trazendo 40 toneladas de carga para a indústria fluminense. A aeronave, que chegou de Houston, nos Estados Unidos, tem 68,9 metros de comprimento, já transportou submarinos da marinha americana, vagões de trem para a Irlanda, e é também utilizada em ações humanitárias.

“Essa operação reafirma a qualificação do Rio de Janeiro como um dos principais hubs brasileiros para exportação, importação e distribuição de cargas. O estado possui estrutura logística de excelência, que confere eficiência, agilidade e competitividade para as empresas que aqui atuam”, declarou o governador Cláudio Castro.

Há pouco mais de dois meses o governo do estado e o Aeroporto de Cabo Frio assinaram acordo de cooperação técnica para consolidar o terminal como ativo fundamental de infraestrutura da cadeia logística de comércio exterior e movimentação de passageiros. Contando com a segunda maior pista do estado do Rio de Janeiro, o que possibilita à região receber aeronaves do porte do Antonov AN-124-100, o aeroporto em Cabo Frio também tem capacidade para movimentar 570 mil passageiros por ano.

“O aeroporto de Cabo Frio tem localização estratégica para o desembarque de insumos e implementos para a indústria de óleo e gás, muito forte na região, e sua infraestrutura está pronta para a integração na malha logística de cargas, essencial para o desenvolvimento do estado”, explicou o secretário de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais, Vinícius Farah.

Ele lembrou que Cabo Frio receberá, no próximo dia 16, o Encontro para o Desenvolvimento Regional, organizado pela secretaria, e o aeroporto participará da Rodada de Negócios do Compra RJ, que será realizada durante o evento.

“Neste ano realizamos diversas operações logísticas complexas atendendo rigorosas demandas de segurança e eficiência, envolvendo equipamentos medicinais, turbinas, motores, equipamentos pesados, eletrônicos e outros. Esta operação fecha um ano de muito trabalho e serviço de excelência, prestados a diversas indústrias do Rio de Janeiro e estados vizinhos”, disse o presidente do Conselho de Administração do Aeroporto de Cabo Frio, Eduardo Valle.

Foto: Divulgação