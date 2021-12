O estado do Rio de Janeiro receberá, entre 2022 e 2024, 292 grandes projetos que totalizam R$ 332,9 bilhões em investimentos. O “Mapa dos investimentos no estado do Rio de Janeiro”, foi elaborado pela Firjan e traz uma lista destas iniciativas separada por setores e regiões. Para o Sul Fluminense, os destaques estão no setor de infraestrutura, como a adequação ferroviária de Barra Mansa, a construção de uma ponte entre Porto Real e Resende na área das indústrias automotivas, além de serviços de pavimentação, drenagem de canais, iluminação pública e outras melhorias urbanas em diversas cidades da região. Ainda estão previstos investimentos em modernização na fábrica da Volkswagen Caminhões e Ônibus, em Resende.

“Os números são auspiciosos no sentido da melhoria de visão dos empresários sobre o Rio de Janeiro. Trata-se de uma sinalização clara a respeito da recuperação e do potencial da economia de nosso estado”, avalia o presidente da Firjan, Eduardo Eugenio Gouvêa Vieira.

Em todo o estado, o setor de Infraestrutura receberá 13,6 bilhões em investimentos (4% do total), sendo os principais relacionados a concessões e parcerias público-privadas (PPPs). A Indústria de Transformação será responsável por R$ 8,1 bilhões (2% do total) e os destaques são o Programa de Desenvolvimento de Submarinos da Marinha do Brasil (PROSUB), o Complexo Industrial de Biotecnologia em Saúde, da Fiocruz e os investimentos de indústrias como Braskem, Nortec e Bayer.

De acordo com o presidente da Firjan Sul Fluminense, Henrique Nora Jr., a execução destes projetos é fundamental para a retomada do estado do Rio. “Temos agora as condições necessárias para o nosso estado, incluindo todas as suas regiões, evoluir e atrair ainda mais investimentos e gerar desenvolvimento. O Sul Fluminense precisa de uma atenção à sua infraestrutura, pois é uma região com um importante parque industrial que precisa ter o escoamento da sua produção facilitado”, observa.

Os destaques no mercado de Petróleo e Gás Natural são os projetos de exploração e produção de empresas como Petrobras, PetroRio, Shell e Equinor, além da construção de unidades estacionárias de produção para campos em território fluminense. O setor também engloba projetos que impactam diretamente outras áreas.

Também foram mapeados pela Firjan projetos de desenvolvimento urbano, que representam R$ 2,3 bilhões (1% do total), e mais R$ 7,6 bilhões em outros setores.