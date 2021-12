A Polícia Militar apreendeu na noite de terça-feira (dia 21) aproximadamente 20 quilos de maconha, em

Volta Redonda. As drogas estavam dentro de um veículo Fiesta de cor prata interceptado no bairro Retiro. De acordo com os agentes, a equipe estava em patrulhamento pelo bairro Nova Primavera, onde receberam a denúncia sobre o material entorpecente, que estava sendo levado para o bairro Candelária.

Após conhecimento sobre as características do veículo, os policiais conseguiram localizar o carro na Avenida Sávio Gama, próximo ao entroncamento com a Rua Waldir Sobreira Pires.

O motorista – de nome não identificado – foi preso e a droga apresentada na 93ª DP.

Foto: Divulgação PM