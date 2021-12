A 61ª edição do Mapa de Risco da Covid-19, divulgada na quinta-feira (dia 23) pela Secretaria de Estado de Saúde (SES), aponta que o estado como um todo está em bandeira verde, de muito baixo risco de transmissão para a doença pela quarta semana consecutiva. A análise compara os dados das semanas epidemiológicas 49 (05/12 a 11/12) e 47 (21/11 a 27/11) e verificou uma queda de 55% no número de internação por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) e de 42% no número de óbitos.

A taxa de positividade para a doença está em 1% em todo o estado. Esse índice considera os testes de RT-PCR positivos entre todos os exames realizados no período de 19/11 a 20/12. A taxa de ocupação de leitos para Covid-19 no estado é de 9% para UTI e 8% para enfermaria. Todas as regiões apresentaram uma taxa de ocupação de UTI e enfermaria inferior a 40%.

As regiões Médio Paraíba, Metropolitana I, Metropolitana II e Norte estão classificadas como risco muito baixo (verde); as regiões Baía de Ilha Grande, Baixada Litorânea, Centro-Sul e Noroeste estão classificadas como risco baixo (amarelo); a Região Serrana está classificada como risco moderado (laranja) em função do aumento de óbitos (passou de 2 para 7 óbitos no período analisado).

“Temos um cenário de queda sustentada dos indicadores assistenciais e epidemiológicos. A chegada da (variante) Ômicron está sendo monitorada. Esta semana, registramos um caso dessa variante em uma pessoa que chegou dos Estados Unidos. Trata-se de um caso importado. Até o momento, não identificamos circulação dessa variante no estado do Rio de Janeiro. Apesar disso, recomendamos que as pessoas continuem usando máscara em ambientes fechados e também em locais abertos com aglomeração”, diz o secretário de Estado de Saúde, Alexandre Chieppe.