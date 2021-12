Com as fortes chuvas registradas na tarde desta segunda-feira (dia 27), duas quedas de árvores causaram transtornos, congestionamento e interdição de trecho da Rodovia Presidente Dutra. A primeira delas ocorreu na altura do km 252,1 na pista sentido São Paulo, em Pinheiral. A CCR NovaDutra foi acionada para atender à ocorrência por volta das 13 horas. Com isso, as faixas da direita e da esquerda estão interditadas, com tráfego fluindo pelo acostamento. As equipes da Concessionária trabalham no local para a retirada e liberação da faixa.

Já no km 252,3, também sentido São Paulo, outra queda de árvore foi registrada, desta vez sobre uma van, situação que interditou a faixa da direita e o acostamento, com tráfego fluindo pela faixa da esquerda. No momento, há aproximadamente 7 km de lentidão. Não há informações se há alguém ferido.



Há ainda um registro de acidente entre os kms 217 e 229, na altura de Piraí. A pista sentido São Paulo está operando com tráfego interrompido.