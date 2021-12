O ditado já diz que “de boa intenção o inferno está cheio” e é isso que moradores de alguns bairros em Paraty estão vivendo. A situação foi causada por uma paralisação no transporte público capitaneada pelo vereador e presidente da Câmara, Valcenir Teixeira, o Sanica.

O objetivo da mobilização do parlamentar seria cobrar melhorias no serviço prestado, mas o que aconteceu foi exatamente o contrário, deixando moradores de diversos bairros sem transporte coletivo. “Para eles foi fácil, foram lá retiraram os ônibus de circulação e ficou por isso mesmo. Porque andam de carro e tem gasolina de graça. Várias pessoas descem na BR a noite depois de sair do trabalho e sobem aquilo tudo a pé. Mulheres com crianças na estrada em plena 20h da por falta de condução. Um absurdo”, disse uma internauta em publicação nas redes sociais.

A população criticou, principalmente, o vereador responsável pela suspensão dos ônibus. “E hoje completa 5 dias dessa palhaçada deles. Sendo que os ônibus estão na garagem só esperando o “querido vereador da cidade”. Mas não ligam pra gente. Condução do vai ter quando “o querido vereador” Valceni Sanica quiser. Enquanto isso os moradores que sofrem com esse descaso”, diz outro trecho nas redes sociais.

Os comentários feitos pela população mostram a dificuldade que os moradores estão enfrentando. “Todo dia, desde que o vereador Sanica resolveu paralisar a empresa, chego atrasada no trabalho. Isso quando não sou obrigada a ir a pé. E com esse período de chuvas é complicado. E a volta pra casa já e a noite. Muito perigoso pra mim”, disse uma moradora do bairro Graúna.

A solução, por enquanto, não foi apresentada por nenhum dos representantes da população. “Pararam a empresa e nós somos os maiores prejudicados. Não há uma solução concreta, que resolva a situação, o que mostra que o que foi feito era só um teatro”, escreveu um outro morador de Paraty.