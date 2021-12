O município do Rio de Janeiro está investigando 31 casos suspeitos de covid-19 com a presença da variante Ômicron. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), todas as pessoas estão com sintomas leves e em monitoramento e a confirmação será feita por meio do sequenciamento genético das amostras laboratoriais. Ainda de acordo com a pasta, o resultado deve sair na próxima semana.

Já a Secretaria de Estado de Saúde (SES) informou que a Subsecretaria de Vigilância e Atenção Primária à Saúde analisa 43 casos suspeitos da variante Ômicron em nove municípios: quatro em Angra dos Reis, três em Volta Redonda, dois em Macaé e um em Niterói, São Gonçalo, Nilópolis, Saquarema e Cabo Frio.

Ainda segundo a SES, no município do Rio de Janeiro estão sendo investigados 28 casos. Segundo a pasta, a diferença entre os números do estado e do município, que indica 31 casos, é porque as notificações ainda não chegaram à Vigilância estadual.

Com informações e foto da Agência Brasil