Mais um acidente grave foi registrado na Rodovia do Contorno, em Volta Redonda, em frente ao Residencial Jardim Mariana Rubi, onde, na última semana, uma mulher morreu e uma criança ficou ferida após a moto em que elas estavam colidir com uma carreta. O acidente da tarde chuvosa desta terça-feira (dia 28) envolve dois caminhões que bateram de frente, destruindo parte das cabines dos dois veículos.

De acordo com informações preliminares, um dos condutores está preso às ferragens. O Corpo de Bombeiros foi acionado e acaba de chegar ao local. Por conta do acidente, o trânsito no local está congestionado nos dois sentidos da via. Essa reportagem será atualizada assim que tiver mais informações sobre o acidente, bem como possíveis vítimas.

Moradores pedem socorro

Moradora do condomínio Jardim Mariana, a jornalista Joseane Ramos lembra que este é o terceiro acidente em menos de uma semana no mesmo local. “Na semana passada, eu fui a primeira a chegar no acidente que matou uma senhora. Foi horrível. Logo depois, dois carros bateram. E agora os caminhões. Os moradores do Jardim Mariana precisam muito de ajuda e o trecho necessita de uma intervenção com uma sinalização eficiente e urgente”, disse Joseane.



Imagens: Reprodução Redes Sociais