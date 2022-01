Basta chegar dezembro que começam os registros de estragos provocados pelas chuvas em todo o Brasil: enchentes, deslizamentos, quedas de árvores e outros transtornos. E os condomínios também devem estar preparados para o período de chuvas. De acordo com a diretora da ACJ Condomínios, Vanisi Ferreira, o assunto merece a atenção de síndicos e gestores. “As chuvas estão castigando o país e na nossa região não está sendo diferente. Por isso, é preciso que os condomínios estejam atentos à necessidade de conservação da infraestrutura, mantendo as manutenções em dia e um bom seguro predial”, comenta Vanisi.

O período mais chuvoso do ano é de dezembro ao início de abril. Pensando nisso, o ideal é que os condomínios trabalhem medidas preventivas nos meses anteriores, visando minimizar os transtornos provocados pelas chuvas. Mas caso isso não tenha sido possível, Vanisi ressalta algumas dicas. “É importante fazer um checklist das ações preventivas. Inclua neste relatório iniciativas como a limpeza de ralos e calhas; manutenção em toldos e telhados; solicitação de poda de árvores para evitar riscos de quedas; testes da iluminação de emergência, assim como a limpeza no poço do elevador e a manutenção dos geradores. Todas essas ações atenuam os transtornos neste período”, afirma a diretora.

Para Vanisi, outro importante item no processo de prevenção é um seguro predial completo. “A obrigação do seguro está expressa no Código Civil, no artigo 1.346: “é obrigatório o seguro de toda a edificação contra o risco de incêndio ou destruição, total ou parcial”. Por isso, é importante que o síndico, junto aos condôminos, defina em assembleia os pontos que o seguro cobrirá. O seguro não deve ser visto como um gasto, mas como um investimento que trará mais tranquilidade para todos em caso de algum sinistro”, enfatiza.

Existem mais de 20 coberturas para os seguros de condomínio. Antes de fechar o contrato, Vanisi alerta que o síndico deve levar em consideração as características do condomínio e os potenciais riscos. “Se o prédio está localizado próximo a um rio, por exemplo, a cobertura por alagamentos não deve ficar de fora”, explica.

O período de chuvas já começou. Se o seu condomínio ainda não está preparado, Vanisi destaca que ainda dá tempo e que as ações preventivas devem ser adotadas imediatamente. “Manter as manutenções em dia é fundamental para evitar problemas neste período. Os síndicos devem aproveitar as manhãs ensolaradas para preparar os condomínios para as fortes chuvas de fim de tarde”, finaliza Vanisi.

Foto ilutrativa