O sub-20 do Volta Redonda foi derrotado por 3 a 2 pelo Atlético-GO na estreia da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Os dois gols do Voltaço foram marcados pelo atacante João Paulo.

Na próxima rodada, os Garotos de Aço enfrentam o Mauá-SP, dia 7, às 13h, novamente no estádio Pedro Benedetti.

O jogo

O Volta Redonda iniciou a partida melhor e só não teve a primeira grande chance do jogo porque o zagueiro adversário segurou João Paulo pela camisa, evitando que o atacante tricolor saísse livre na cara do goleiro. O árbitro do jogo marcou falta e expulsou o defensor do Atlético-GO, deixando a equipe goianiense com um a menos aos dois minutos de jogo.

Com a vantagem numérica, o Esquadrão de Aço não demorou a abrir o marcador. João Paulo recebeu dentro da área e bateu forte, colocando o Voltaço na frente aos oito minutos.

Os Garotos de Aço seguiram pressionando o adversário, porém, o Atlético-GO chegou ao empate ainda na primeira etapa, com Daniel Silva.

Na volta do intervalo, o cenário se repetiu. Melhor no começo, o Voltaço não demorou a marcar e foi novamente com João Paulo, que, após boa triangulação no ataque, mandou para o fundo das redes aos cinco minutos.

Entretanto, o Esquadrão de Aço não conseguiu manter a vantagem e acabou sofrendo a virada na segunda etapa, com gols de Daniel Silva, novamente, e Jhonathan da Hora, que decretou a vitória do Atlético-GO aos 47 minutos do segundo tempo.

Foto: Divulgação