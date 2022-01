O trabalho da Polícia Militar tem resultado na apreensão de grande quantidade de drogas em diversas cidades da região. Em Volta Redonda, dois rapazes, sendo um adolescente, foram detidos na terça-feira (dia 4) por suspeita de tráfico de drogas no bairro Vila Americana. Eles foram abordados após um cerco na Servidão Unidade, na Rua Estados Unidos. Segundo a PM, com o jovem foram apreendidos 53 pinos de cocaína, 111 trouxinhas de maconha e 59 pedras de crack. Já com o adolescente foram encontrados 152 trouxinhas de maconha, 25 frascos de loló e quatro pinos de cocaína. A dupla foi levada para a delegacia para o registro da ocorrência.

Na última segunda-feira (dia 3), no bairro Santa Cruz, os agentes encontraram uma sacola dispensada por um traficante em fuga, no Residencial Ingá II, na Avenida Nossa Senhora do Amparo. A bolsa continha 70 pinos de cocaína e 72 sacolés de maconha.

Já na Vila Rica de Três Poços, um jovem de 20 anos foi preso em flagrante na Rua Dois Irmãos, com 110 Pinos de cocaína, 10 tiras de maconha e 56 pedras de crack, após uma troca de tiros. Com outro rapaz, na mesma ação, os policiais apreenderam uma folha com etiquetas para drogas.

Em Pinheiral, a ocorrência aconteceu entre as ruas Adelina Martins Barbosa e Rua 7, no bairro Cruzeiro. Um adolescente foi apreendido com 11 pinos de cocaína, material do qual tentou se desfazer com a chegada da polícia.