Uma carreta perdeu o controle, deslizou na pista molhada pelas chuvas e derrubou um poste na Rodovia dos Metalúrgicos, na manhã desta desta sexta-feira (dia 7), causando congestionamento no trecho que cruza com a Rodovia Presidente Dutra, no bairro Roma. Com a batida, o fornecimento de energia elétrica ficou comprometido na região, mas a Light já foi acionada para efetuar a troca do poste. A Guarda Municipal está no local auxiliando no trânsito. Ninguém ficou ferido no acidente.