A Secretaria Municipal de Ordem Pública (SEMOP), através da Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR), interrompeu a passagem de veículos sob a Ponte Pequetito Amorim, que liga os bairros Aterrado e Niterói. A interdição ocorreu por causa do nível do Rio Paraíba do Sul, que transbordou devido às chuvas das últimas horas e invadiu a pista no trecho. Não há previsão de quando a via será liberada, uma vez que o tempo deve permanecer chuvoso durante todo o dia. O local foi sinalizado com cones.

De forma preventiva, a GMVR também interditou outras vias de acesso no entorno da ponte, a fim de evitar que ocorra algum acidente.

O secretário municipal de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, alertou para a gravidade da situação, devido ao alto volume de chuvas nos últimos dias.

“É preciso andar com cautela e não abusar da velocidade nesses dias, devido aos bolsões de água que se formam por causa do grande volume de chuva. Todo cuidado é necessário e estamos sempre de prontidão para tomar as decisões que salvam vidas”, destacou Luiz Henrique.

Foto: Cris Oliveira/Secom PMVR