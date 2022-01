Dados da plataforma Retratos Regionais da Firjan mostram que, na Região Sul Fluminense, o mês de novembro de 2021 encerrou com saldo positivo de empregos em 2.217 postos de trabalho. O resultado reflete a diferença entre contratações e desligamentos em todos os setores, com o comércio registrando o melhor indicador (+932), seguido pelos serviços (+768) e indústria (+498). Os dados são do Caged, do Ministério da Economia.

Em relação às cidades, Volta Redonda apresentou o melhor resultado no mês, com saldo de 634 empregos, seguida por Angra dos Reis (+339) e Barra Mansa (+209). O saldo de empregos de toda a região acumulado em 2021, até novembro, é de 14.567 postos de trabalho.

De acordo com o presidente da Firjan Sul Fluminense, Henrique Nora Jr., é possível perceber uma retomada do desenvolvimento na região. “Já não enxergamos mais cenários de recessão, pelo contrário, é provável que nas próximas divulgações destes saldos o resultado siga positivo nos principais setores”, avalia.

Ainda observando os dados locais, as atividades que apresentaram melhor saldo de empregos em novembro do ano passado foram os restaurantes e outros estabelecimentos de serviços de alimentação e bebidas (+252), seguido por instalação de máquinas e equipamentos industriais (+186).

Estado é o segundo que mais contrata

O estado do Rio abriu 35.654 postos de trabalho formais em novembro e alcançou a posição de segundo maior contratante do país. É o 10º resultado positivo consecutivo e representa a maior abertura de vagas no estado desde o início da nova série histórica do Caged, desbancando o recorde anterior registrado em novembro do ano passado (+32.399). Com mais este resultado positivo, o mercado de trabalho formal fluminense agora está 39.753 postos de trabalho acima do nível pré-pandemia (fevereiro/2020). Especificamente na indústria, os resultados apontam que o Rio de Janeiro liderou as contratações no Brasil.

A plataforma Retratos Regionais da Firjan tem como base o saldo de empregos formais disponibilizados no Caged. Em painel setorial são disponibilizados dados específicos dos setores industriais. Em painel regional, que também permite a busca por município, é apresentado o cenário geral de empregos, incluindo todos os grandes setores. A plataforma pode ser acessada através deste link.

Foto: Cris Oliveira – Secom/PMVR.