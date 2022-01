Na contagem regressiva para um dos maiores eventos de tecnologia e inovação da América Latina, o turismo do Rio de Janeiro é pioneiro das boas práticas do segmento. De 13 a 16 de janeiro, o Jockey Clube Brasileiro, na Gávea, abrirá as portas para o Rio Innovation Week. Serão quatro dias destinados ao encontro dos principais nomes do mercado de inovação e a novidade de um espaço exclusivo para o setor, a Turistech Zone – O Turismo do Futuro, capitaneada pela Secretaria de Estado de Turismo do Rio de Janeiro (Setur-RJ).

A tenda temática de 2 mil metros quadrados tem apoio da Setur-RJ e da Companhia de Turismo do Estado do Rio de Janeiro (TurisRio) e contará com o chamado “ecossistema de negócios”, voltado para os profissionais de Turismo e Inovação, além dos principais players da cadeia produtiva. A ideia é estimular o investimento em startups que podem apoiar e acelerar a transformação digital do mercado.

Para isso, a Turistech Zone contará com a participação de cerca de 60 empresas, com ampla programação de debates e palestras com temas importantes como Digitalização de Negócios Turísticos, Nomadismo Digital, Turistech Venture Capital, Experiência Turista Digital, entre outros.

Gustavo Tutuca, secretário de estado de Turismo do Rio de Janeiro, destaca que o encontro é de extrema importância para a geração de inovações e novas metodologias, ferramentas e aplicativos em diversas áreas, incluindo o turismo, e um importante marco do calendário de eventos do Estado. Além disso, Tutuca reconhece que há um gargalo na implantação de tecnologias no Estado, o que seria uma oportunidade para os participantes.

“Os turistas procuram, cada vez mais, novas tecnologias que possam acelerar as etapas burocráticas de suas viagens, como, por exemplo, na compra de passagens, passeios e reservas nos meios de hospedagem. Além disso, a divulgação dos destinos turísticos e atrativos tem um resultado muito positivo quando realizada por meio de aplicativos ou demais procedimentos tecnológicos. O evento é uma oportunidade dos setores público e privado do Brasil e do Rio de Janeiro terem acesso ao que está acontecendo de inovação no mundo e implementar em suas respectivas áreas”, explica Gustavo Tutuca.

Outras atrações

A agenda do Rio Innovation Week já tem confirmada mais de 500 palestrantes, além da presença de 1.000 startups e 190 expositores. A grade de palestras do evento será dividida por 15 palcos segmentados por mercados de atuação. Entre os expositores confirmados estão nomes como o Ministro de Ciência, Tecnologia e Inovações do Brasil, Marcos Pontes e Steve Wozniak, cofundador da Apple.

Também está previsto na programação, o painel que irá reunir Francis Suarez, prefeito de Miami e Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro, que juntos falarão sobre os desafios de transformar uma cidade em polo de inovação, incentivando a geração de novos negócios, além da instalação de empresas focadas em novos modelos de atuação.

“O Rio Innovation Week representa uma iniciativa inestimável. Estamos totalmente engajados para fazer do Rio de Janeiro um futuro polo de tecnologia e inovação da América Latina. E assim estimular mais negócios, emprego e renda em território fluminense”, diz Fábio Queiróz, um dos idealizadores e presidente do Conselho Organizador do evento.

Importância dos Eventos no RJ

O segmento de eventos representa 13% do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil e tem 60 mil empresas que dependem diretamente da realização deles para funcionar, além de movimentar pelo menos dois milhões de microempresários, de acordo com dados da CNN Business, que fez um levantamento no mercado brasileiro.

Segundo Gustavo Tutuca, o Rio Innovation Week é um dos encontros que amplia a atração de visitantes, fortalecendo a retomada do turismo, criando fortes potenciais para o setor no Estado.

“Tenho certeza de que o evento será um sucesso e que a área do Turistech Zone será um espaço onde muitas ideias surgirão, visando o desenvolvimento do turismo do Rio de Janeiro”, conclui Tutuca.

Confira a programação completa aqui: https://rioinnovationweek.com.br/turistech-zone/