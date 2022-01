O Grupo Aceplan inaugura nesta quinta-feira (dia 13), às 17h, a segunda loja da rede AC Market no município de Volta Redonda. A unidade está localizada na rua C, no Loteamento Mirante do Bosque, e fica ao lado da Central de Vendas Aceplan e do Residencial Mirante.

Inaugurada em abril de 2021 no bairro Jardim Mariana, a AC Market é uma rede de mercado que foi criada para unir conforto, qualidade de atendimento, preço justo e praticidade em um só lugar. “Um novo conceito em mercado de bairro para atender a população e, agora, para fazer a diferença na rotina dos moradores do bairro Mirante do Bosque”, diz comunicado da empresa.

Há mais de 35 anos no mercado de incorporação e construção de imóveis em Volta Redonda, o Grupo Aceplan expandiu suas áreas de atuação para a energia sustentável, o agronegócio e, recentemente, no ramo alimentício, com a rede AC Market.

O horário de funcionamento será das 12h às 20h, na segunda-feira, das 7h às 20h de terça a sábado e, aos domingos, das 8h às 12h30.