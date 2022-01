A Polícia Civil, por meio das delegacias de Volta Redonda e Barra do Piraí (93ª e 88ª DP’s, respectivamente), deflagrou a “Operação Recaptura”, que visa prender criminosos que não retornaram após as saídas de fim de ano. Com apoio das polícias Militar e Penal, equipes estão nas ruas da região desde o início na manhã desta terça-feira (dia 11), em busca de foragidos do sistema penitenciário.

Foram identificados ao menos dois criminosos de alta periculosidade que estavam evadidos desde as festas de fim de ano, quando foram beneficiados por saídas temporárias e não retornaram à cadeia. Os elementos são integrantes de organizações criminosas e imediatamente após saírem da prisão voltaram ao mundo do crime.

Um dos indivíduos foi condenado a mais de 24 anos de prisão pela prática de três homicídios na cidade de Volta Redonda. Outro, de Barra do Piraí, é integrante do tráfico de drogas na região. Os dois elementos foram presos e apresentados nas delegacias de suas respectivas cidades.