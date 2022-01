Policiais Militares do 28° Batalhão de Polícia Militar de Volta Redonda estão realizando operação, nesta quarta-feira (dia 12), em vários pontos do bairro Santa Cruz para encontrar os autores do assassinato do motorista Cícero Afonso dos Santos Gomes, de 28 anos. Equipes realizaram diligências ao longo da tarde.

O crime aconteceu no final da manhã, na Rua da Torre. Uma passageira idosa foi atingida e encaminhada para o Hospital São João Batista. De acordo com informações, o estado dela é regular.

A determinação da ocupação para localizar os criminosos é do comando do 28° BPM. “Nas ruas do bairro, pessoas estão sendo revistadas e veículos parados. Abordagens também estão sendo realizadas dentro de dois condomínios do ‘Minha Casa, Minha Vida’, o Ingá I e Ingá II. A operação não tem hora para terminar”, informou a PM.

O Serviço Reservado (P2) do 28° BPM detectou, por meio de investigações e denúncias, que os autores do crime seriam traficantes da localidade. O motorista respondia pelo crime de tentativa de homicídio e era suspeito de outros dois crimes.