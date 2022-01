Em 24 horas, foram registrados no país mais 70.765 casos de Covid-19 no Brasil, segundo o sistema de informações da pandemia do Ministério da Saúde. Com isso, o país contabilizava 22.629.460 casos acumulados.

Ainda há 342.075 casos em acompanhamento, de pessoas que tiveram o quadro de Covid-19 confirmado. Na segunda-feira (dia 10), o número estava em 302.471.

Os infectados com a variante Ômicron agora são 425. Até o momento, um óbito por esta variante foi confirmado em Goiás. Ainda há 838 potenciais casos em investigação, a maioria no Rio de Janeiro (441), Rio Grande do Sul (235) e Minas Gerais (114).

O painel de informações da pandemia marcava 620.238 óbitos.

Ainda há 2.988 falecimentos em investigação, dados que não vêm sendo atualizados nos últimos dias. As mortes em investigação ocorrem pelo fato de haver casos em que a definição da causa do óbito ainda demanda exames.

Com informações da Agência Brasil

.