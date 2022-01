Fim do mistério! O Big Brother Brasil 22 terá início, oficialmente, na próxima segunda-feira, dia 17, mas há dias os fãs do programa estavam ansiosos e na expectativa para a divulgação da lista dos participantes da temporada. Nesta sexta-feira, dia 14, a Rede Globo começou a anunciar o elenco da casa mais vigiada do Brasil que, assim como na última edição, contará com a divisão entre os grupos Pipoca e Camarote.

Os moradores de Volta Redonda já têm torcida definida ou, pelo menos, sugerida. Trata-se do empresário e designer Eliezer, de 32 anos. Em sua apresentação, o novo brother afirmou que está solteiro e que sabe lidar bem com perrengues. “Já fui atacado por macaco na Tailândia e já fiquei à deriva no mar da Ásia”, contou o rapaz, que é ex-aluno do UniFOA (Centro Universitário de Volta Redonda).

Nas redes sociais da Rede Globo, enquanto alguns internautas compararam o voltaredondense com o cantor Saulo Poncio e com o ex-bbb Bil, outros apostaram que o jogador causará grandes polêmicas no reality. Vamos espiar.