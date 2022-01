Após atividades de inteligência e informações de colaboradores, agentes do Serviço de Inteligência do 28º Batalhão da Polícia Militar detiveram, na sexta-feira (dia 14), Thales Cristiano Coelho, conhecido como “Talibã”. O homem vinha sendo procurado pela polícia e foi localizado na casa da sogra, na Rua Santa Luzia, no bairro Santa Cruz II, em Volta Redonda. Thales é um dos suspeitos pelo homicídio do motorista Cícero Afonso dos Santos, de 28 anos. O crime ocorreu dentro de um ônibus no mesmo bairro, na última quarta-feira (dia 12).

Informações apontam que Thales, juntamente com um comparsa, teriam praticado o homicídio por vingança, já que Cícero, o motorista, já havia tentado matá-lo em 2014.

Thales, que possui várias passagens pela polícia e estava em regime semi-aberto, foi levado para a 93ª DP (Volta Redonda), para apreciação das autoridades policiais. O outro suspeito ainda não foi localizado.

Relembre o caso

O motorista Cícero Afonso dos Santos foi morto a tiros na última quarta-feira (dia 12) dentro de um ônibus, enquanto trabalhava na linha Santa Cruz x Conforto da Viação Sul Fluminense. Na ação, uma passageira também foi atingida e ficou ferida. Segundo testemunhas, os criminosos saíram de um carro, invadiram o coletivo e efetuaram mais de 10 tiros.

Foto: Reprodução