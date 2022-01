Em ação conjunta entre a Guarda Municipal e a Polícia Militar, sete veículos com alterações na característica que promoviam poluição sonora foram retirados das ruas de Barra Mansa no último final de semana. As forças de segurança realizaram blitz pela cidade, a fim de manter a ordem e se fazer cumprir o que determina o Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Entre os automóveis apreendidos, estavam motocicletas com escapamentos barulhentos.

De acordo com o secretário de Ordem Pública, Capitão Daniel Abreu, os veículos trafegam com alterações que geram diversas reclamações por parte da população.

“Em conjunto com a Polícia Militar, realizamos um choque de ordem para evitar a perturbação do sossego e aumentar a sensação de segurança. Também estamos realizando abordagens a veículos e a indivíduos suspeitos”, destacou o secretário.

Moradores que souberem de casos como estes ou precisarem de apoio e auxílio da Guarda Municipal podem entrar em contato com a corporação através dos telefones: (24) 3028-9339 ou 3028-9369.

Foto: Divulgação