Desde dezembro o município de Rio Claro vem sofrendo com fortes temporais. O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Infraestrutura e Obras, vem prestando desde então apoio à prefeitura local, cedendo maquinários pesados para tentar mitigar os estragos causados pelas tempestades. Nesta terça-feira (dia 18) o secretário de Infraestrutura e Obras, Max Lemos, esteve na cidade para verificar a necessidade da execução de obras emergenciais em virtude das chuvas.

São caminhões, retroescavadeiras, escavadeiras hidráulicas, tratores e vacol que estão atuando na desobstrução e limpeza das vias. O local mais afetado pelas chuvas foi o segundo distrito de Lídice. Nessa região, duas pontes foram danificadas e a RJ 155, que liga Barra Mansa a Angra dos Reis, chegou a ficar interditada.

Além de Rio Claro, a secretaria de Infraestrutura e Obras também está prestando auxílio com maquinários pesados aos municípios de Carmo, São Sebastião do Alto, Laje do Muriaé, Aperibé, Trajano de Moraes, Cachoeiras de Macacu e Levy Gasparian.

“O governador Cláudio Castro nos deu a determinação de ajudar os municípios afetados pelas chuvas. Estamos atendendo os pedidos dos prefeitos e ampliando o tempo de atividade desses equipamentos que são fundamentais, especialmente para a atividade agrícola”, ressaltou o secretário Max Lemos.

De acordo com o prefeito José Osmar de Almeida, mais de 300 casas ficaram inundadas e os acessos a socorro médico, alimentação e insumos básicos também foram prejudicados.

“A ajuda do Governo do Estado foi fundamental para que pudéssemos reparar esses danos. As máquinas estão atuando na recuperação das nossas estradas vicinais, que são fundamentais para o escoamento da nossa produção”, frisou.

Pacote de obras a caminho

Durante a visita, o secretário Max Lemos anunciou o aporte financeiro de mais de R$ 20 milhões do governo do estado para a execução de obras na cidade, que incluem a construção de casas populares, pontes, áreas de lazer, obras de urbanização e pavimentação, contenção de encostas e o tão sonhado mercado do produtor.

“Os recursos da maioria dessas obras serão do programa Governo Presente nas Cidades, e também teremos unidades habitacionais do programa Casa da Gente. Um interior forte representa um estado mais forte. A determinação que temos do governador Cláudio Castro é justamente essa: investir em todas as cidades, independente da densidade populacional e bandeira política e partidária”, concluiu Max Lemos.

Foto: Divulgação