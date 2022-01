Mais um acidente foi registrado na Rodovia do Contorno, na altura do residencial Jardim Mariana. Desta vez, o acidente, ocorrido na tarde desta quarta-feira (dia 19), envolveu uma carreta, que derrapou na via e atravessou a pista, formando um “L”. De acordo com as primeiras informações, ninguém ficou ferido.

Recentemente, ao jornal Folha do Aço, o empresário Mauro Campos lamentou a quantidade de acidentes ocorridos naquele trecho nos últimos dias. “Exatamente onde os moradores estão sendo obrigados a passar, pois a prefeitura fechou o trevo do Jardim Mariana. Mais uma prova cabal de que o nosso trevo não causou e nem causa acidentes. Pelo contrário, vem salvando vidas”.

Foto: Reprodução Redes Sociais