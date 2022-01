A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), amplia a vacinação infantil contra a Covid-19. Nesta quinta-feira (dia 20), crianças de 11 anos sem comorbidades poderão receber o imunizante. As doses pediátricas estão sendo aplicadas das 9h às 16h, nas escolas: Delce Horta Delgado, no Aterrado e João XXIII, no Retiro.

Os menores precisar estar acompanhados dos pais ou responsáveis legais para poder receber a vacina. É necessário apresentar: caderneta de vacinação, CPF ou cartão do SUS da criança.

A ampliação da vacinação em crianças foi possível após a entrega da segunda remessa. O usado na imunização infantil é o da farmacêutica Pfizer. O município recebeu do Governo Federal 1.360 das vacinas pediátricas. O Ministério da Saúde recomenda que a segunda dose seja ministrada no intervalo de até oito semanas.

Crianças com comorbidades e deficiência permanente, de 5 a 11 anos, têm prioridade no atendimento e continuarão sendo vacinadas. Os pais devem incluir na documentação o laudo ou a receita médica que comprove a condição clínica.

Foto: SecomVR