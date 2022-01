Os associados do Sicomércio de Barra Mansa elegeram na terça-feira (dia 18) sua nova diretoria, que assume um mandato de quatro anos a partir do dia 16 de março. A eleição foi feita com chapa única e a nova presidente, Lilian Panizza, integrava a diretoria anterior. Ela afirmou que o objetivo é dar continuidade ao trabalho que vinha sendo efetuado, intensificando os esforços para oferecer mais produtos ao associado e aproximá-lo ainda mais do sindicato.

“O Sicomércio quer se aproximar ainda mais do associado, oferecendo produtos que vão facilitar a vida dele enquanto empresário”, diz Lilian, que fez questão de agradecer aos lojistas que compareceram para votar, aos demais integrantes de sua chapa e à diretoria anterior, da qual ela faz parte: “Foi uma demonstração de confiança no Sicomécio-BM”, acrescentou.

A futura presidente destacou três projetos: o primeiro é uma parceria com uma empresa que presta serviços de exames médicos, com o objetivo de permitir que os associados tenham mais facilidade para cumprir as novas exigências do E-Social, que começam a valer a partir de 10 de fevereiro. O programa já está funcionando como piloto.



Outra iniciativa do Sicomércio-BM, a ser implantada nos próximos dias, é um plano de saúde que pode ser contratado tanto para os lojistas e suas famílias quanto para os colaboradores, com preços mais baixos devido ao volume de contratos esperado. O terceiro projeto é a oferta de certificado digital com preço acessível, para permitir a emissão das notas fiscais eletrônicas (NF-E).

Pandemia

Sobre a onda da variante Ômicron, que tem aumentado o número de notificações de casos de Covid-19, Lilian afirmou que não acredita em novo fechamento do comércio. “Nas ocasiões anteriores, quando o comércio ficou fechado e reabriu seguindo uma série de normas de prevenção, como o distanciamento, a oferta de álcool em gel e a exigência do uso de máscaras. Ficou comprovado que não é o comércio quem espalha o vírus, são as aglomerações promovidas em festas como as de Natal e Ano Novo, mesmo as particulares”.

Segundo ela, em Barra Mansa os comerciantes oferecem álcool gel nos estabelecimentos e orientam os vendedores a pedirem ao cliente que coloque a máscara. O Sicomércio recomendou que as lojas tenham estoque de máscaras descartáveis, que são baratas, para oferecer ao cliente que por acaso tenha deixado a sua em outro lugar. “Não creio que o prefeito Rodrigo Drable vá restringir o funcionamento do comércio. Só se for uma determinação estadual ou federal. Temos dialogado constantemente com ele”, ressaltou Lílian.

Expectativas

A futura presidente do Sicomércio acredita que a pandemia esteja chegando ao fim, e que as pessoas, embora tenham adquirido o hábito de fazer compras online, vão querer voltar ao comércio presencial: “É um contato mais enriquecedor em termos de experiência, com a troca de informações pessoalmente. A compra online é prática, mas para muitos produtos, nada substitui a aquisição presencial”. Com essa retomada, ela acredita que o faturamento do comércio tende a crescer nos próximos meses.